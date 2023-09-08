Казанский университет откроет филиал в Каире

Казанский федеральный университет в октябре откроет филиал в столице Египта, сообщил ТАСС проректор по внешним связям вуза Тимирхан Алишев на полях форума «Ростки» в Казани.

В настоящее время еще идет приемная кампания. Всего планируется набрать до тысячи студентов, которые будут обучаться по четырем образовательным программам.

Таким образом, у Казанского университета появится второй зарубежный филиал. Первый открыт в узбекском Джизаке. Алишев отметил, что филиалы университета могут быть открыты и в других странах, такие возможности рассматриваются.

Казанский университет является одним из старейших вузов страны, он был открыт еще в 1804 году.