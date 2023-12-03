Климатолог заявил о важности просвещения детей и подростков на тему климата

В новую российскую климатическую доктрину нужно добавить слова о важности просвещения школьников в сфере климатических изменений, потому что многие сейчас верят в «выдумки». Соответствующее заявление сделал климатолог Алексей Кокорин в беседе с информационным агентством РИА Новости.

В октябре текущего года российский президент Владимир Путин утвердил новую климатическую доктрину, ключевой целью в которой значится достижение углеродной нейтральности страны к 2060 году.

Климатолог выразил мнение, что в данной доктрине стоило бы появиться упоминанию о важности просвещения школьников в теме климатических изменений. Кокорин считает, что школьникам нужно рассказывать про изменения климата в прошлом, сейчас и о том, как он будет меняться в будущем. Он подчеркнул важность донесения мысли о том, что климатические изменения не являются выдумкой, и что нужно действовать.

Иначе же, обеспокоен эксперт, дети будут «питаться» информатическим бредом с просторов Интернета, верить в бредни про инопланетян и думать, что климат меняется так, как это показывают в художественных фильмах.