Клинские школы расширяют спектр профильных классов

На данный момент школьники могут углубленно изучать психологию и педагогику, экономику и социальные науки, медицину, предпринимательство, инженерное дело и информационные технологии.



Клинские образовательные учреждения сотрудничают с рядом известных вузов: им. Н. И. Пирогова, МИЭТ, им. М. И. Сеченова, филиал РГСУ в Клину и другими. Поддержку оказывают и крупные промышленные предприятия города, предоставляющие возможности для практического применения знаний.



В предстоящем учебном году в школе «Планета детства» появится новый агротехнологический класс, ориентированный на изучение технологий в сельском хозяйстве. Партнером в реализации этого проекта выступил Московский государственный агротехнологический университет им. К. А. Тимирязева, который обеспечит теоретическую базу обучения. Практические занятия для учащихся будут проходить на базе местных сельскохозяйственных предприятий, в том числе в СПК «Колхоз «Восход» и питомнике растений «Спас».



А в школе «Имена Победы» в сентябре 2025 года планируется открыть медиакласс. Он будет ориентирован на гуманитарное направление и позволит ученикам освоить профессии, связанные с медиа. К сотрудничеству присоединились филиал РГСУ и клинская телекомпания «Поиск», которые помогут школьникам погрузиться в мир журналистики и телепроизводства.