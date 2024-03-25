Ключевые проекты Движения Первых обсудили в Подмосковье
Фото: [Движение Первых]
Ключевые проекты в сфере образования обсудили на пресс-конференции Движения Первых в Доме Правительства Московской области. Об этом говорится в сообщении Министерства образования Московской области.
Всего презентовали двадцать два проекта. О них рассказали лидеры регионального подразделения Движения. В число проектов вошли программы «Мы — граждане России» и «Посвящение в Движение Первых», семейный форум «Родные-любимые», военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» и другие.
Кроме того, участникам представили региональные проекты «Лидеры Подмосковья», подмосковный фестиваль семейных достижений и чемпионат по новым видам спорта.
В Подмосковье более 160 тысяч человек являются членами Движения Первых.