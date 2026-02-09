Коломна и Озеры: сколько экзаменов сдадут выпускники 9‑х классов

В среду, 11 февраля, девятиклассники Коломны и Озер пройдут итоговое собеседование по русскому языку. Это обязательное испытание — условие допуска к государственным экзаменам.

По информации управления образования администрации городского округа Коломна, в 2025–2026 учебном году девятый класс завершат более 2500 учащихся. Их ждет разное число экзаменов в зависимости от планов на дальнейшее обучение.

Как пояснила заместитель начальника управления образования Людмила Зайченко, Московская область в этом году участвует в эксперименте по расширению доступности среднего профессионального образования. Поэтому те девятиклассники, которые намерены поступать в колледж по определенному перечню профессий, для получения аттестата сдадут лишь два экзамена — русский язык и математику.

Те, кто планирует продолжить обучение в 10‑м классе, традиционно будут сдавать четыре экзамена: русский язык, математику и два предмета по выбору.

Для учеников, которые не смогут присутствовать на собеседовании 11 февраля по уважительной причине, выделены резервные дни — 11 марта и 20 апреля. До 2 марта учащимся необходимо определиться с предметами по выбору и подать соответствующее заявление.