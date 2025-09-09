Команда из Балашихи победила на Всероссийском чемпионате по беспилотным технологиям

Соревнования прошли в рамках недели национального проекта «Молодежь и дети», который был запущен по инициативе президента Российской Федерации.





Ребята стали лучшими в возрастной категории «10-13 лет».





Всего в чемпионате приняли участие школьники и студенты колледжей из разных регионов России. Более 50 команд показали свои способности в области технологий.





Во время проведения чемпионата участники прошли обучение в различных направлениях: проектирование и создание дронов, программирование, управление полетами, развитие инженерного мышления, работа в команде. Для ребят проводились лекции и консультации с экспертами.





Организаторами соревнований стали Министерство просвещения РФ и ДОСААФ России.