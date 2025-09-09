Команда из Балашихи победила на Всероссийском чемпионате по беспилотным технологиям

Пресс-служба администрации г.о. Балашиха
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Балашиха]

Команда «Молния» из Балашихи стала победителем в номинации «Автономная мобильная платформа» на Всероссийском чемпионате по беспилотным технологиям «Соколиная охота».

Соревнования прошли в рамках недели национального проекта «Молодежь и дети», который был запущен по инициативе президента Российской Федерации.


Ребята стали лучшими в возрастной категории «10-13 лет».


Всего в чемпионате приняли участие школьники и студенты колледжей из разных регионов России. Более 50 команд показали свои способности в области технологий.


Во время проведения чемпионата участники прошли обучение в различных направлениях: проектирование и создание дронов, программирование, управление полетами, развитие инженерного мышления, работа в команде. Для ребят проводились лекции и консультации с экспертами.


Организаторами соревнований стали Министерство просвещения РФ и ДОСААФ России.

