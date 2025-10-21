Команды из Подмосковья могут поучаствовать в турнире по информационной безопасности в формате CTF

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщили, что с 1 ноября по 7 декабря 2025 года планируется проведение IX Кубка CTF России — одного из крупнейших турниров России по информационной безопасности в формате CTF.

Проект будет способствовать получению знаний и навыков в сфере информационной безопасности, укреплению уже имеющихся знаний и вовлечению в данною область талантливой молодежи.

Призовой фонд турнира составит 750 тыс. руб. Также победители получат брендированную подарочную продукцию от партнеров соревнований, кубок, сертификаты/дипломы. Педагоги и кураторы, подготовившие победителей и призеров, награждаются благодарственными письмами.

Отборочный (онлайн) этап пройдет 2–3 ноября. По его итогам будут сформированы 30 команд участников. Очный финал для школьных команд состоится в Москве 5 декабря, очный полуфинал для команд академического и смешанного зачета пройдет 6 декабря в столице. Очный финал для команд академического и смешанного зачета состоится в Москве 7 декабря. Итоги подведут вечером 7 декабря.

К участию в проекте приглашаются команды всех уровней — студенческие, школьные и команды молодых специалистов до 27 лет, прошедшие онлайн-отбор.

Масштабный CTF-турнир даст возможность командам со всей страны соревноваться с сильнейшими CTF-игроками России и выявит самую успешную команду по итогам года.

Подробная информация и регистрация на участие доступны по этой ссылке. Подать заявку можно до 1 ноября.