Конкурс «Учитель года» стартовал в Подмосковье

Областной конкурс «Учитель года Подмосковья» начался в регионе — уже в 35-й раз. Как рассказали в Министерстве образования Московской области, в нем принимают участие 57 педагогов.

В министерстве отметили, что в этом году на участие в конкурсе было подано сразу 14 заявок от учителей начальных классов.

В первый день конкурса провели «Методическую мастерскую». В рамках этого испытания участникам нужно было показать свои методические приемы в организации процесса обучения и воспитания.

В дальнейшем проведут испытания «Урок» и «Классный час». Полностью этап конкурс завершится 12 апреля. По его итогам определят пятерых финалистов. Областной финал состоится в сентябре. Его победитель будет представлять Подмосковье на федеральном этапе конкурса.