Конкурсы на проведение капремонта образовательных учреждений объявили в Пушкино и Домодедово

Конкурсы на проведение капремонта в образовательных учреждениях объявили в двух муниципалитетах Подмосковья — Пушкино и Домодедово. Об этом сообщили в областном Комитете по конкурентной политике.

В Пушкино работы планируется провести в Правдинской школе №2 и школе №11 в селе Братовщина и в микрорайоне Заветы. В Домодедово будет капитально отремонтирована школа №2 имени М. Д. Глазова.

Завершение ремонтных работ запланировано на следующий год.

Ремонт проведут в рамках реализации государственной программы «Образование» за счет средств областного и муниципальных бюджетов.