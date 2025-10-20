«Контур» и АНО «Цифровая экономика» проведут «Цифровой ликбез»

20 октября «Контур» и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России выпускают новый обучающий ролик и методические материалы для педагогов во всероссийском просветительском проекте в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез» .

«Контур» – разработчик экосистемы для бизнеса расскажет о полезных цифровых привычках, с помощью которых можно позаботиться о себе и природе, и о том, как связано цифровое поведение и выбросы углекислого газа в атмосферу.

Главный герой видеоролика толстолобик Миша расскажет об этом школьникам на уроках в рамках проекта «Цифровой ликбез» во всех регионах страны. По сюжету Миша пытается побороть свою рассеянность и выучить новую роль в спектакле. Его постоянно отвлекают уведомления на телефоне, а память телефона заполняется множеством видео и фотофайлов, которые присылают ему друзья и члены семьи. Миша устает и не успевает выполнить задание. Учитель предлагает ребятам устроить цифровой субботник.

Благодаря проекту школьники узнают простые правила цифрового поведения, которые повышают личную эффективность и способны сократить количество выбросов углекислого газа в атмосферу. Развитие этих навыков у подрастающего поколения соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика», направленного на обеспечение цифровой безопасности и подготовку, квалифицированных ИТ-кадров в России.

Проект предназначен для возрастной категории 6+, рекомендован для просмотра с родителями или педагогами и верифицирован ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания». Контент проекта также включает в себя методические материалы для педагогов, которые помогут эффективно интегрировать видеоролики в учебный процесс на уроках ОБЖ, информатики или на родительских собраниях.