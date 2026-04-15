Таблетка от старости для собак: ученые обещают продлить жизнь питомцев минимум на год

Ученые разработали препарат, который способен продлить жизнь собак как минимум на год, пишет Daily Mail. Речь идет о жевательной таблетке для пожилых животных, которая уже проходит масштабные испытания в США.

Лекарство под названием LOY-002 воздействует на обмен веществ — один из ключевых факторов старения, связанный с артритом, раком и снижением когнитивных функций животных. По задумке разработчиков, препарат имитирует эффект ограничения калорий без строгой диеты.

В исследовании участвуют более 1300 собак из 72 ветеринарных клиник. «Мы надеемся увидеть, что животные на препарате живут дольше, меньше страдают от возрастных болезней и сохраняют качество жизни», — отметил ветеринар Бреннан Маккензи.

Проект уже получил одобрение по безопасности от регулятора, что может ускорить появление препарата на рынке.

Если эффективность подтвердится, это станет первым в мире одобренным средством против старения и может открыть путь к созданию аналогичных препаратов для людей.