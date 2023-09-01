Космонавт Елена Кондакова приняла участие в открытии новой школы в Подмосковье

Образовательный комплекс носит имя космонавта, дважды Героя Советского Союза, почетного жителя Мытищ Валерия Рюмина.

«Надеюсь, этот замечательный солнечный день запомнится всем ребятам, которые идут сегодня учиться. Хочу, чтобы мы с вами еще не раз увиделись. Поздравляю вас с Днем знаний и желаю удачи. Пусть эта школа станет вашим вторым домом», — напутствовала школьников Елена Кондакова.

Комплекс построен по программе губернатора Андрея Воробьева «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье начались раскопки исчезнувшего древнего города.