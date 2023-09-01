Космонавт Елена Кондакова приняла участие в открытии новой школы в Подмосковье
Фото: [Роман Яковлев]
В деревне Погорелки (городской округ Мытищи) открылась школа на 1100 учащихся и детский сад на 320 мест.
Образовательный комплекс носит имя космонавта, дважды Героя Советского Союза, почетного жителя Мытищ Валерия Рюмина.
«Надеюсь, этот замечательный солнечный день запомнится всем ребятам, которые идут сегодня учиться. Хочу, чтобы мы с вами еще не раз увиделись. Поздравляю вас с Днем знаний и желаю удачи. Пусть эта школа станет вашим вторым домом», — напутствовала школьников Елена Кондакова.
Комплекс построен по программе губернатора Андрея Воробьева «Строительство объектов социальной инфраструктуры».
Ранее сообщалось, что в Подмосковье начались раскопки исчезнувшего древнего города.