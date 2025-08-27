Коснется каждого? В России хотят ввести новый документ для школьников

В Госдуме предложили создать для российских школьников единое удостоверение. С соответствующей инициативой выступили депутаты от фракции «Новые люди». Они направили обращение министру просвещения Сергею Кравцову, как сообщило РИА Новости .

По мнению парламентариев, такой документ подтверждал бы статус ученика и мог использоваться по всей стране. Опыт Москвы, где действует «Карта москвича», показывает, что система удобна и востребована.

Депутаты отметили, что единое удостоверение упростило бы доступ к льготам, сократило бюрократию для школ и помогло бы детям чувствовать свою принадлежность к учебному сообществу. Они также предложили разрешить школам выдавать такие документы уже в текущем учебном году, чтобы избежать лишних сложностей для семей и подготовить почву для официального закрепления правила.

