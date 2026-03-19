Красногорские кадеты побывали в Совете Федерации и узнали, как создаются законы

Учащиеся кадетского 6П класса Нахабинского лицея №1 получили необычный урок обществознания. Ребята побывали с экскурсией в Совете Федерации, где смогли своими глазами увидеть, как работает орган законодательной власти. О поездке, состоявшейся 17 марта, рассказали в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.

Для юных посетителей провели экскурсию по зданию верхней палаты парламента. Им рассказали об истории становления российского парламентаризма и о той роли, которую Совет Федерации играет в жизни современной России. Школьники узнали, как устроена работа сенаторов, чем занимаются профильные комитеты и, главное, как именно создаются законы, по которым живет страна.

В администрации округа подчеркнули, что такие встречи дают ребятам гораздо больше, чем страницы учебников. Живое знакомство с работой государственных институтов помогает будущим кадетам не просто заучивать теорию, а понимать основы государственного устройства. Для тех, кто готовится стать защитником Отечества, это важный шаг в становлении гражданской позиции.

Напомним, кадетские классы военно-инженерной направленности работают в Нахабинском лицее №1 с 2019 года. Помимо обычных школьных предметов, ребята осваивают строевую подготовку, изучают прикладную информатику и военную историю. В расписании даже есть бальные танцы. Занятия с кадетами проводят офицеры академии имени Карбышева — у лицея заключено соглашение о сотрудничестве с этим учебным заведением.