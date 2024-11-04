Кравцов: возврата к десятилетнему сроку обучения в школе в России не будет

По словам главы Минпросвещения России Сергея Кравцова, в скором времени перехода к уменьшению периода обучения в школах до десяти лет лет не планируется, однако в будущем такие варианты могут рассматриваться. Об этом сообщил «Интерфакс».

Кроме того, он добавил, что через год все школы страны перейдут на обучение по новым учебникам обществознания для девятых-одиннадцатых классов.

По мнению министра, учебник для девятого класса по данному предмету уже проходит апробацию во всех российских школах.

В прошлом году он заявил, что полный переход на обновленные государственные учебники в школах произойдет в течение пяти лет.

Ранее он призвал запретить в России сайты с готовыми домашними заданиями.