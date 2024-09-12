В России могут запретить сайты с готовыми домашними заданиями

Наличие в Интернете сайтов и платформ с готовыми домашними заданиями является преступлением, заявил в ходе XI Общероссийского родительского собрания в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Он призвал бороться с создателями таких ресурсов.

Владельцы сайтов с готовыми домашними заданиями зарабатывают большие деньги, добавил министр, такие ресурсы пользуются популярностью среди школьников. При этом учителя вряд ли откажутся от домашних заданий, ведь пройденный материал нужно закреплять.

В в этом учебном году по каждому предмету будет утверждено календарное планирование, в котором будет прописано, сколько времени должно быть отведено на изучение той или иной темы. По мнению Кравцова, это позволит грамотно распределять время учащихся.

Ранее сообщалось о том, что Ново-Ольховская школа открылась в поселке после капремонта.