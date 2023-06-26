Кремль анонсировал выступление Путина с заявлениями вечером в понедельник

Вечером в понедельник, 26 июня, президент России Владимир Путин выступит с рядом важных заявлений, сообщили в эфире Первого канала.

Информацию об этом анонсировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Известно, что выступать Путин будет из Кремля. Кроме того, в ближайшее время некоторые заявления по важным вопросам сделает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Ранее, 24 июня, Владимир Путин обращался к гражданам с комментариями о ситуации с попыткой военного мятежа. Президент расценил действия бойцов ЧВК «Вагнер» как предательство.