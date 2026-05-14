Турция в своих учебниках заменяет «крестовые походы» на «крестовые нападения», а «географические открытия» — на «начало колониализма». Это не единичный случай: постсоветские республики уже переписали историю под себя, а теперь за пересмотр прошлого взялись страны, стремящиеся к суверенитету. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил историк, член Российского военно-исторического общества Александр Макушин. Эксперт объяснил, с чем связана эта тенденция и к чему она может привести.

Крестовые походы стали нападениями

Александр Макушин подтвердил, что читал турецкий учебник, и информация об изменениях в них не выдумка. Турки крестовые походы меняют на «крестовые нападения», а географические открытия — на «начало колониализма», то есть на колониальные пути. Историк пояснил, что это общемировая тенденция.

«Весь XX век был евроцентричным. Даже страны, которые не входили в состав Европы, писали свою историю с европейских позиций. Но сейчас эта тенденция набирает обороты. Любое государство, которое стремится к сохранению суверенитета, будет переписывать историю под себя, выставлять свою точку зрения», — пояснил Макушин.

От украинской физики — к турецкой географии

Историк предупредил об опасных последствиях такого пути.

«На постсоветском пространстве была антироссийская точка зрения, а сейчас в эту игру вошли все страны мира, которые стремятся к суверенитету. Это может привести к профанации многих отраслей знаний: исторического, а затем и общемирового научного знания», — заявил эксперт.

Он привел исторические примеры.

«Яркий пример — эпоха национал-социализма: была арийская физика, арийская математика, арийская генетика. Мы уже видели украинскую физику, украинскую генетику, украинскую географию. А теперь увидим турецкую географию, турецкую физику, индийскую физику», — предупредил Макушин.

Россия может строить мир нормальности

При этом историк видит для России окно возможностей.

«Если мы сможем сохранить консервативный взгляд на жизнь и научные ценности эпохи модерна, то вместо мира постмодерна можем строить мир нового модерна. Мир нормальных отношений между государствами, нормальных социальных отношений», — пояснил Макушин.

Он также высоко оценил состояние российской исторической науки, поскольку, по его словам, она смогла отказаться от «узкоместечкового» взгляда. Российские ученые сохраняют приверженность идеалам модерна и научному развитию.

«Российское общество будет мечтать о покорении космоса, я очень на это надеюсь», — резюмировал историк.

