Крымский мост появился на обложке учебника истории по инициативе Путина

Крымский мост появился на обложке учебника по истории для десятых и одиннадцатых классов по инициативе российского лидера Владимира Путина. Соответствующее заявление сделал первый заместитель председателя комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты Армен Гаспарян в эфире радио радио «Спутник в Крыму» .

Гаспарян также сообщил, что стал одним из авторов учебника. По его словам, в написанном ним разделе, была поставлена точка на возвращении Крыма в состав родной для него РФ.

Он рассказал, что после этого президент спросил, присутствует ли в учебнике Крымский мост, на что ему сообщили, что раздел кончился на событиях до его постройки.

По словам Гаспаряна, Путин был удивлен отсутствию моста в учебнике и отметил важность этого события в новейшей истории. Он заключил, что после этого был совсем не удивлен размещенному на обложке Крымскому мосту.