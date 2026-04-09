Курс молодого бойца: школьники из Красногорска участвуют в масштабных сборах

Учебно-методический центр «Авангард» стал площадкой для масштабных военно-патриотических сборов «Растим патриотов России», объединивших более тысячи учащихся кадетских и казачьих классов из 22 муниципалитетов Подмосковья. В числе активных участников региональной смены оказались воспитанники лицея № 1 поселка Нахабино, которые в течение недели будут осваивать тонкости армейской дисциплины и основы государственной безопасности.

Программа подготовки, рассчитанная до 11 апреля, отличается высокой интенсивностью и охватывает широкий спектр прикладных дисциплин. Под руководством инструкторов подмосковные школьники проходят тренинги по огневой, тактической и строевой подготовке, изучают военную топографию, а также основы радиационной, химической и биологической защиты. Теоретический блок дополнен лекциями по кибербезопасности и тематическими викторинами, посвященными Году единства народов России.

Особое внимание уделено живому общению с наставниками: одним из ключевых событий смены стала встреча с Героем России Игорем Юргиным, директором департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвящения РФ.

Стоит отметить, что кадеты из Нахабино демонстрируют высокий уровень подготовки не только на учебном плацу, но и в общественной жизни округа. На недавней отчетно-выборной конференции ветеранской организации в Красногорске лицеисты организовали мастер-класс по изготовлению маскировочных сетей для нужд СВО. Вклад молодежи в волонтерское движение получил высокую оценку на муниципальном уровне: за активную гражданскую позицию Ксения Кувыклина и Нурзада Актджигитова были удостоены почетных грамот от главы городского округа Дмитрия Волкова.

Сборы в «Авангарде» станут для ребят очередным этапом формирования навыков, необходимых будущим профессиональным защитникам Отечества.