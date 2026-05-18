Нейрохирурги из Московской области успешно удалили пациентке крупную опухоль головного мозга

В Сергиево‐Посадскую больницу экстренно доставили женщину с интенсивными головными болями и резким ухудшением координации движений. Из‐за потери равновесия пациентка утратила способность самостоятельно сидеть и ходить — такое состояние в медицине называют мозжечковой атаксией. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

МРТ головного мозга с контрастированием выявило объемные образования в нескольких критически важных зонах: в правом полушарии мозжечка — опухоль размером 4×4,5 см, в лучистом венце — новообразование 1,5×1,5 см и в наружной капсуле — очаг 0,8×0,6 см. Все эти области расположены глубоко в головном мозге, где проходят ключевые нервные пути, отвечающие за движения и чувствительность.

На следующий день нейрохирургическая бригада под руководством врача Амраха Магеррамова выполнила микрохирургическое удаление опухоли правого полушария мозжечка. Операция проводилась с применением специализированного нейрохирургического микроскопа и длилась 3 часа.

Первые сутки пациентка провела в отделении реанимации под пристальным наблюдением медиков. Следующие 7 дней — в отделении нейрохирургии, где ей оказывали комплексную поддержку. Затем приступили к лечебным мероприятиям: инфузионной, симптоматической и противоотечной терапии.

Пациентку выписали домой в удовлетворительном состоянии — без неврологического дефицита. Удаленные новообразования направили на гистологическое исследование. Результаты анализа позволят выбрать дальнейшую тактику лечения.

