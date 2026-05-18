Легендарные баранки снова в ходу: историческую лавку открыли в Зарайске

В Зарайске на улице Красноармейской после долгого перерыва снова заработала торговая лавка. Здание, где она расположена, помнит еще XIX век — тогда улица считалась одним из самых оживленных торговых мест города благодаря находившейся здесь мельнице. Старинную постройку привели в порядок, сохранив исторический антураж, и открыли в ней точку выдачи выпечки и кофе. Об этом сообщает REGIONS .

Историческое здание на улице Красноармейской в Зарайске обрело новую жизнь. Там открылась торговая лавка при пекарне «Зарайская баранка». Местным старожилам это место хорошо известно еще с советских времен. Однако, как удалось выяснить команде пекарни, история уходит корнями глубже — в XIX век. В те годы улица была одним из самых оживленных торговых центров города благодаря расположенной здесь мельнице.

Решение открыть лавку, как рассказали в пекарне, было продиктовано практической необходимостью. Посещаемость заведения выросла, и потребовалось разделить потоки гостей. Одни посетители приходят плотно поесть и готовы ждать. Другим нужно быстро взять пару баранок и кофе с собой. Отдельная точка продажи позволяет снизить очереди на кассу и сократить время ожидания заказа.

Само здание, по счастью, оказалось в достаточно хорошем состоянии. Капитального ремонта не потребовалось. Подновили крышу, полы и немного стены. Внутри создали минималистичный антураж: барная стойка, витрина с продукцией и кофемашина. Все остальное, что сохранилось в этом домике с прежних времен, команда пекарни решила не трогать. Интерьер лишь слегка приукрасили, подчеркнув исторический характер строения.

Изучая историю места, создатели пекарни сделали интересное открытие. Мещанин, который владел домом, где сейчас находится «Зарайская баранка», имел промысловое свидетельство на торговлю бакалеей именно в этой лавке. В советское время здесь торговали товарами для пчеловодства. Как подчеркнули в пекарне, на сегодняшний день это единственная сохранившаяся торговая лавка XIX века в Зарайске.

Пока что новая точка работает в ограниченном режиме — только по субботам. Сама пекарня открыта со среды по воскресенье. Если спрос на выносную продукцию окажется высоким, график работы лавки могут скорректировать и расширить.

Тем, кто ищет еду навынос в Зарайске, стоит обратить внимание и на другие локации. Сыроварня «Зарайские деликатесы» на площади Революции тоже предлагает кофе и угощения. А знаменитые на всю Россию коврижки продаются напротив — в «Зарайской коврижечной». Есть и другие заведения, но они расположены дальше от исторического центра города.

Ранее пекарня «Зарайская баранка» уже меняла график работы — с 23 апреля. Нововведение с лавкой стало следующим шагом в развитии.

Недавно стало известно, что российские оптовики тоннами продают просрочку в телеграме.