Жители Подмосковья внесли в народную программу «Единой России» инициативы по развитию села

В народную программу «Единой России» внесли инициативы по развитию сел и деревень для профессионального развития молодежи. Об этом секретарь Генсовета партии Владимир Якушев заявил на отчетно-программном форуме «Есть результат!», где партия и федеральное правительство подвели итоги выполнения программы по развитию сельских территорий и агропрома.

«Соответствующая программа полностью синхронизирована с народной программой партии, именно депутаты «Единой России» ежегодно гарантируют ее финансирование, в 2025 году оно достигло более 110 млрд рублей», — сообщил Владимир Якушев.

По его словам, это позволяет открывать в сельских территориях новые школы и детские сады, ФАПы, поликлиники, спортивные и культурные учреждения. Кроме того, там возводят жилье, обновляют дороги, ремонтируют дома культуры и библиотеки.

Партия совместно с российским правительством также создает условия для профессиональной реализации молодежи и подготовке кадров. В России было открыто более 1 тыс. школьных агроклассов. Привлекать молодых специалистов помогают программы «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земский учитель», а также дополнительные программы «Земский работник культуры» и «Земский тренер».

Заместитель председателя Мособлдумы, депутат фракции «Единая Россия» Олег Рожнов подчеркнул, в сельских территориях Подмосковья за последние пять лет возвели более 40 школ и детских садов, капитально отремонтировали порядка 70 образовательных объектов. В рамках газификации с 2021 года построены газопроводы в 196 сельских населенных пунктах. В результате газ получили более 250 тыс. жителей. В этом году планируется обеспечить газом еще 50 тыс. человек, добавил парламентарий.

По его словам, в 2025 году в регионе создали шесть агротехнологических классов. Так, например, он действует в школе «Созвездие» в Люберцах. По словам руководителя агрокафедры, преподавателя биологии Вероники Головачук, в проекте участвуют школьники с 7 по 11 класс, для школьников оборудованы кабинеты химии и биологии, аудитории с гидропонными и аэропонными установками, лекционный зал для занятий с представителями вузов и отраслевых компаний.

Восьмиклассник Глеб Нестеров поделился, что на занятиях он научился пересаживать растения, разбираться в селекции и создавать препараты для животных. Он подчеркнул, что занятия помогают по-новому взглянуть и на будущую профессию.

Напомним, что в России продолжается сбор предложений в новую народную программу партии, предложения уже внесли более 33 тыс. жителей. Инициативы затрагивают практически все аспекты жизни, в том числе и развитие сельских территорий. Направить свои инициативы в народную программу можно на сайте естьрезультат.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.