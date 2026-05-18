Кореец против «Ауры»: таксист объяснил выбор в пользу российского авто

Водитель из Екатеринбурга пересел с популярной Kia Rio на российскую Lada Aura. Он рассказал интернет-изданию «Ямал-Медиа» , что японская и корейская оптика уходит в прошлое, а на смену приходят отечественные седаны с неожиданными преимуществами. Главный плюс новой машины, по словам таксиста, — это пространство для пассажиров и плавная работа кондиционера. Правда, один недостаток все же нашелся.

На улицах российских городов становится все больше отечественных автомобилей в такси. Одним из тех, кто сделал выбор в пользу такой модели, стал водитель из Екатеринбурга. Мужчина пересел с Kia Rio на Lada Aura и поделился впечатлениями.

По словам таксиста, внутреннее пространство «Ауры» оказалось очень комфортным. Места хватает и впереди, и на заднем сиденье. Багажник также не вызвал нареканий. До этого шофер работал на Kia Rio. Как он отметил, корейская модель дает больше возможностей для маневра на дороге. Однако с точки зрения удобства пассажиров она проигрывает отечественному седану.

Водитель взял российскую «ласточку» в аренду. Перед выбором он рассматривал два варианта: Lada Aura и HAVAL. В итоге остановился на отечественной модели. Причина оказалась прагматичной — условия аренды для российского авто оказались более выгодными.

Особое внимание таксист обратил на работу кондиционера в жару. По его наблюдениям, система охлаждает салон плавно, без резких перепадов температуры. Как рассказал мужчина, на предыдущей иномарке стоило переключить климат-контроль, как в салоне становилось невыносимо холодно. Сидеть в такой машине было просто невозможно. С «Аурой» такой проблемы нет.

Впрочем, не обошлось и без критики. Главный минус модели, по мнению шофера, — это цена. Мужчина убежден, что для российского автомобиля, даже если он позиционируется как премиум-класс, максимальная стоимость не должна превышать двух миллионов рублей. Нынешний ценник он считает завышенным.

Несмотря на это, таксист продолжает работать на «Ауре». Комфорт для пассажиров и выгодные условия аренды перевесили дороговизну и меньшую маневренность по сравнению с корейскими конкурентами.

Ранее сообщалось, что кроссовер «Москвич 3» получит новый салон.