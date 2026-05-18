Профессор-невролог раскрыл неочевидные симптомы СДВГ у взрослых

Забывчивость, постоянное внутреннее беспокойство, неуемная страсть к шопингу, частые ДТП и смена мест работы — все это может быть проявлениями синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у взрослых. В России этому синдрому у людей старше 18 лет стали уделять внимание относительно недавно. Профессор-невролог Леонид Чутко, один из первых ученых в стране, кто начал углубленно заниматься этой темой, объяснил KP.RU , чем взрослые симптомы отличаются от детских и можно ли скорректировать болезнь.

О синдроме дефицита внимания и гиперактивности чаще говорят в контексте детей. Ребенок с таким диагнозом не может усидеть на месте, ему сложно учиться, он хватает чужие вещи и импульсивно выбегает на дорогу. Но что происходит, когда такой ребенок вырастает? По статистике, примерно у 50-60 процентов детей синдром проходит к 15-16 годам благодаря благополучному созреванию головного мозга. Остальные становятся взрослыми пациентами с СДВГ.

Как отмечает профессор кафедры семейной медицины Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Леонид Чутко, сильнее всего симптомы проявляются в молодом, активном трудоспособном возрасте. Это серьезно мешает и в карьере, и в повседневной жизни. К среднему возрасту (после 50 лет) и особенно к пожилому (после 60-65 лет) проявления синдрома смягчаются.

Симптомы у взрослых отличаются от детских. Гиперактивность выражена слабее. Редко бывает, чтобы взрослый человек прямо не мог усидеть на месте. Вместо этого, по словам профессора, поселяется чувство постоянного внутреннего беспокойства и растет тревожность.

Импульсивность — склонность действовать быстро, не задумываясь о последствиях — принимает более приемлемую для окружающих форму. Взрослый с СДВГ вряд ли будет хватать чужие вещи. С большей вероятностью он ударится в ониоманию — так называют неконтролируемую страсть к шопингу, разновидность поведенческой зависимости.

Если у детей невнимательность проявляется в учебе, то взрослые страдают от проблем с выполнением трудовых обязанностей и пропускают дедлайны. Как поясняет Леонид Чутко, такие пациенты часто меняют место работы. Причем не только потому, что их увольняют, — нередко они увольняются сами. Им свойственна нестабильность в повседневной жизни, в том числе частая смена места жительства.

У людей с СДВГ чаще встречаются депрессии. Также возникают проблемы в семейной жизни: у них более короткие романтические отношения и чаще случаются разводы.

Отдельная зона риска — вождение автомобиля. По словам профессора, человек, который перестраивается из полосы в полосу, не посмотрев в зеркала, вполне может оказаться пациентом с СДВГ. Такие люди чаще попадают в ДТП. При этом синдром не включен в число диагнозов, при которых нельзя садиться за руль. С одной стороны, это вызов для безопасности дорожного движения. С другой — не все пациенты испытывают такие проблемы, болезнь поддается коррекции.

Молодые люди с СДВГ реже получают высшее образование. Мешают проблемы с концентрацией внимания и планированием. Как отмечает Чутко, такие пациенты могут хорошо действовать быстро, на короткой дистанции, а вот на длинной зачастую не получается. Им сложно работать в системе и в коллективе, качественно выполнять поставленные задачи. Они могут высказать начальнику все, что думают — и о работе, и лично о нем.

Можно ли это считать обостренным чувством справедливости? По мнению профессора, нет, это именно импульсивность. Другой человек переживает, оценивает и продумывает реакцию, а пациент с СДВГ хуже контролирует эмоции и принимает быстрое, но не всегда правильное решение. Профессор привел пример: начальник собирает коллектив и сообщает, что премии не будет. Все подумают про себя, опустят глаза и сожмут зубы, а пациент с СДВГ скажет начальнику в лицо: «Да ты сам плохо работал». Это неконструктивная реакция, которая не приносит пользы никому.

Известно, что люди с СДВГ, как правило, имеют меньшие доходы и хуже управляют кредитами. За счет быстроты мышления и импульсивности у них может быть авантюрная жилка, но далеко не всегда она реализуется успешно.

Что касается креативных способностей, то, по словам Леонида Чутко, исследования показывают: на практике люди с СДВГ не более креативны, чем все остальные. Креативные идеи должны быть продуманными и выполнимыми, а с этим как раз возникают проблемы.

