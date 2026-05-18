В Орехово-Зуевском округе почти наполовину завершили капремонт школы

В деревне Кабаново Орехово-Зуевского округа продолжается капитальный ремонт средней школы № 10, строительная готовность объекта достигла 45%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и нацпроекта «Молодежь и дети», в них задействованы 60 человек. Они ведут общестроительные и отделочные работы, занимаются ремонтом кровли и фасада, осуществляют монтаж инженерных коммуникаций.

Школу построили в 1963 году, ее площадь составляет 1,7 тыс. кв. м. В ней обновят фасад, кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности и не только. Открыть учреждение планируют к сентябрю 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.