Лавируя между знаками и столбами: видеорегистратор заснял голого бегуна на шоссе в Балашихе

В подмосковной Балашихе произошел необычный дорожный инцидент. Мужчина, на котором не было никакой одежды, устроил забег вдоль оживленного шоссе. Видеозапись с места событий опубликовал канал в платформе МАХ, сообщил REGIONS.

В распоряжении авторов канала оказалась запись, сделанная, судя по всему, с автомобильного видеорегистратора. На кадрах отчетливо видно, как полностью обнаженный бегун передвигается вдоль проезжей части. Он лавирует между дорожными знаками, фонарными столбами и прочими препятствиями, не обращая внимания на возможных очевидцев.

Корреспонденты REGIONS обратились за комментарием к психологу и немедицинскому терапевту Марине Гринвальд, чтобы понять причины столь эпатажного поведения на публике. По словам специалиста, такие действия — далеко не безобидный розыгрыш, как могло бы показаться на первый взгляд.

«Появление полностью обнаженных людей на улице — это почти всегда тревожный сигнал, указывающий на неадекватное состояние человека, которому может потребоваться помощь специалистов», — подчеркнула она.

Жаркая погода, установившаяся в регионе в мае, действительно может сыграть роль спускового крючка, пояснила психолог. Высокие температуры способны спровоцировать как первый эпизод психического расстройства у человека, который ранее не наблюдался у специалистов, так и обострение уже имеющихся, ранее диагностированных заболеваний. Кроме того, не стоит исключать влияние алкоголя или наркотических веществ.

«Люди в сильном измененном состоянии сознания теряют связь с реальностью. В таком состоянии простая жара может стать триггером для полного раздевания», — объяснила Гринвальд.

Гринвальд добавила, что любой стресс, в том числе вызванный погодными условиями, может спровоцировать у людей с психическими расстройствами или различными видами зависимостей неадекватные реакции. Это может быть агрессия, неконтролируемая плаксивость или, как в данном случае, стремление к странным, шокирующим окружающих поступкам. В подобных ситуациях эксперт настоятельно рекомендует очевидцам не пытаться справиться с инцидентом самостоятельно, а незамедлительно вызывать экстренные службы.

