«Почти вся династия в кадре»: Никита Пресняков не попал в семейный клип Натальи Подольской

Российская певица Наталья Подольская готовится к премьере новой песни в латиноамериканском стиле, сообщает Super.ru. Трек посвящен подругам, с которыми певица дружит уже 24 года. Однако внимание поклонников привлек не столько музыкальный посыл, сколько семейный клип.

Отмечается, что в съемках видеоролика приняли участие почти все члены знаменитой династии. В кадре появились Владимир Пресняков — старший и его супруга Елена Преснякова. Но одного человека в этом семейном кругу не хватает — Никиты Преснякова. Сын Преснякова-младшего не смог принять участие в съемках.

Сама Подольская назвала видео семейным музыкальным архивом, который останется будущим поколениям. Благодаря клипу потомки смогут увидеть, как выглядели их знаменитые предки. Однако из-за того, что Никита не приехал на площадку, этот архив нельзя назвать полным.

Напомним, что в прошлом году Подольская и Пресняков-младший отпраздновали 20-летие совместной жизни. Торжество прошло с гостями, а певица надела свадебное платье. Следующий большой юбилей семья планирует устроить только через 10 лет — на 30-летие брака.

