Оценка чистоты и порядка: Минэкологии Московской области приступает к мониторингу водоемов, расчищенных в прошлом году

С 19 мая 2026 года Министерство экологии и природопользования Московской области начнет масштабный мониторинг водоемов, которые были расчищены в 2025 году в рамках губернаторской программы «100 прудов и озер».

Задача выездных проверок — оценить, насколько эффективно органы местного самоуправления поддерживают чистоту и порядок на этих объектах после завершения работ.

В 2025 году специалисты успешно завершили расчистку 17 водоемов общей площадью 274 га. Комплекс проведенных мероприятий включал удаление излишней водной растительности, сбор плавающего мусора и опиловку аварийных деревьев в акватории.

Теперь перед инспекторами стоит задача выяснить, удалось ли сохранить достигнутый эффект. В ходе мониторинга специалисты оценят состояние береговой линии, чистоту водной поверхности, динамику зарастания водной растительностью и общую экологическую обстановку в зоне водоема.

