Кот вместо панамки: жительница Одинцова выгуливала питомца на голове — ветеринар дал оценку действиям горожанки

Майская жара в Подмосковье продолжает удивлять своей интенсивностью, а местные жители — изобретательностью в борьбе с палящим солнцем. В Одинцове прохожие стали свидетелями курьезной сцены, которую вряд ли можно увидеть каждый день. Местная жительница отправилась на прогулку, используя собственного кота в качестве головного убора, сообщил REGIONS.

Видео этого необычного променада стремительно разлетелось по социальным сетям. На кадрах отчетливо видно: питомец, пристегнутый к поводку, абсолютно спокойно восседает на макушке хозяйки, пока та неторопливо идет по своим делам. Очевидцы тут же предположили, что таким креативным способом женщина решила защититься от палящих лучей солнца.

Больше всего пользователей интернета поразила выдержка самого животного. Кот вел себя удивительно спокойно: он величественно сидел на высоте человеческого роста, не предпринимая попыток спрыгнуть, не выпуская когтей и не проявляя признаков беспокойства. Напротив — он с явным интересом наблюдал за происходящим вокруг.

Ветеринар и зоопсихолог Алена Сентемова в беседе с REGIONS пояснила, что такие прогулки допустимы только в одном случае — при абсолютном и полном доверии между питомцем и человеком. Иначе риск получить травму или сильно испугать животное слишком велик. Специалист также отметила, что не стоит навязывать питомцу подобные эксперименты, если он проявляет хотя бы малейшее недовольство.

«Коты обычно не привыкли к таким позициям, и для многих это может стать серьезным стрессом. Но если животное спокойно, а солнце не слишком агрессивное, вреда не будет. Главное — следить, чтобы лапам было комфортно, а сам питомец не перегрелся», — отметила зоопсихолог.

Ранее сообщалось, что видеорегистратор заснял голого бегуна на шоссе в Балашихе.