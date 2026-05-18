Мы все это время не замечали главное? Странный сигнал от черных дыр поставил ученых в тупик

Темная материя десятилетиями ускользала от ученых, но теперь исследователи считают, что ее след могли случайно поймать еще в 2019 году, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование группы ученых при Лондонском университете королевы Марии. Речь идет о гравитационных волнах от столкновения двух черных дыр.

Темная материя считается одной из главных загадок Вселенной. Она может составлять до 85% всей материи в космосе, но телескопы ее не видят. Зато, как предполагают исследователи, она может оставлять отпечаток в гравитационных волнах — ряби пространства-времени, которая возникает при слиянии черных дыр.

Команда ученых сравнила модели столкновений черных дыр с 28 лучшими сигналами, собранными сетью LIGO-Virgo-KAGRA. В 27 случаях все выглядело как обычное слияние в пустом пространстве. А вот сигнал GW190728, обнаруженный 28 июля 2019 года, выбился из общей картины.

По версии исследователей, две черные дыры могли столкнуться внутри плотного облака темной материи. Из-за этого они быстрее теряли энергию, быстрее сближались и оставили необычный след в волнах. Как раз это и могло указывать на ту самую загадочную составляющую космоса, однако достоверность еще требует проверок.

Ученые не утверждают, что темная материя уже найдена. Но если догадка верна, похожие следы должны снова появиться в будущих сигналах от слияния черных дыр.