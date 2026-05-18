Если нет кондиционера: как охладить квартиру, когда на улице +30 градусов

Москву и Подмосковье на этой неделе накроет аномальная жара, синоптики обещают до +32 градусов. Охладить квартиру без кондиционера помогут правильное проветривание, затемнение окон, отказ от лишней техники и простой «домашний кондиционер» из миски с льдом. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала лайфстайл-эксперт Ольга Александрова.

По ее словам, главная ошибка в жару — держать окна настежь весь день.

«В таком случае в помещение просто заходит раскаленный воздух. На солнечной стороне окна и форточки лучше держать закрытыми и плотно зашторенными, а активно проветривать ранним утром, поздним вечером и ночью, когда на улице заметно прохладнее», — объяснила эксперт.

Она отметила, что в квартире стоит использовать «холодные точки» — северные комнаты, коридоры без окон, затененные зоны. Если в жаркий день закрывать двери в самые нагревающиеся помещения и чаще находиться там, куда не попадает прямое солнце, ощущение духоты становится слабее.

Вентиляторы, добавила эксперт, эффективнее ставить у окна или в дверном проеме, чтобы создавать тягу и выдувать горячий воздух из комнаты, а не гонять теплый воздух по кругу. Еще один фактор — тепло от бытовой техники и лишнего текстиля.

«Квартиру в жару сильно греют плита, духовка, утюг, мощные приборы. Если сократить их использование днем, температура в помещении будет ниже. По возможности лучше переносить готовку и глажку на вечер», — отметила Александрова.

На период жары она рекомендовала заменить тяжелые пледы и плотные покрывала на легкий хлопковый или льняной текстиль и убрать лишние декоративные подушки. Светлое постельное белье и минимум многослойных тканей реально дают более прохладные ощущения, особенно ночью.

В качестве простого аналога кондиционера эксперт предложила поставить перед вентилятором широкую емкость с холодной водой и льдом:

«Воздух, проходя над холодной поверхностью, становится ощутимо прохладнее. В небольшой комнате разница по ощущениям может составлять несколько градусов».

По ее словам, помогает и легкое увлажнение воздуха — влажное полотенце на спинке стула или сушка белья в жаркой комнате, но без избыточной сырости.

«Лучше всего работает сочетание сразу нескольких приемов: правильное проветривание, затемнение окон, минимизация внутренних источников тепла и простые способы локального охлаждения. В сумме это позволяет пережить жару даже без кондиционера», — резюмировала эксперт.

