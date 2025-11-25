Ленин и тайные письма: личная драма Инессы Арманд на уникальной встрече в Пушкино

В Пушкино 30 ноября в 15:00 в Центральной библиотеке состоится встреча с писателем, режиссером и журналистом Рене Арманд на тему «Любовь и смерть Инессы Арманд». Двоюродная внучка знаменитой революционерки поделится малоизвестными фактами из жизни Инессы и расскажет о ее драматической судьбе.

Гости встречи смогут увидеть историю известной личности под новым углом, узнать о ее личной жизни, отношениях с Владимиром Лениным и роли в истории революции. Ведущие литературно-музыкальной гостиной «Лира» — заслуженные писатели РФ Галина и Павел Барышниковы. Возрастное ограничение: 12+.

Рене Арманд уже не раз представляла читателям Пушкино свои исследования: в 2017 году она презентовала книгу «Наша бабушка Инесса Арманд. Драма революционерки», основанную на семейных архивах и письмах Ленина, а в октябре 2025 года рассказывала о потомках династии Армандов.