Линейки в школах Крыма проведут только для первых и выпускных классов

Линейки по случаю Дня знаний под открытым небом будут проведены только для школьников, идущих в первые и выпускные классы в школах Крыма. Об этом рассказал глава полуострова Сергей Аксенов, его слова передает издание РИА Новости .

Аксенов сообщил СМИ, что было принято решение проводить линейку только для первых и выпускных классов. Он подчеркнул, что школы в селах могут подводить к вопросу проведения мероприятия самостоятельно, и в индивидуальном порядке.

Он подчеркнул, что в маленьких сельских школах, решение о проведении мероприятий будут принимать директора совместно с начальником отдела образования.

Недавно севастопольское правительство так же сообщило о решении проводить линейки только для трех классов.