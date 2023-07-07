Лицей в Химках выплатит компенсацию выжившей в поножовщине школьнице
Фото: [©Александр Кряжев/РИА Новости]
Согласно решению суда, лицей в городском округе Химки, где пятиклассница нанесла множество ножевых ранений однокласснице, выплатит пострадавшей девочке миллион рублей в качестве морального ущерба. Об этом сообщает Life.ru.
Отмечается, что также общеобразовательное учреждение в качестве компенсации затрат на лечение выдаст более 5,5 млн рублей.
Добавляется, что родители с решением суда об отсутствии компенсации со стороны семьи напавшей не согласны и станут подавать апелляцию.
Ранее сообщалось, что семья пострадавшей продала квартиру в Химках и переехала в Москву.