Лучший учитель начальных классов Подмосковья живет и преподает в Клину

Лауреатом премии Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева в номинации «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов» в 2025 году стал учитель МОУ-СОШ «Имена Победы» городского округа Клин Никитин Никита Сергеевич.

Диплом лауреата на состоявшейся в Доме Правительства Московской области года торжественной церемонии педагогу вручил губернатор региона Андрей Воробьев. Мероприятие прошло в рамках празднования Дня Учителя в воскресенье, 5 октября.

За три года Никита Сергеевич неоднократно демонстрировал свой педагогический талант. В частности, стал победителем Всероссийского этапа конкурса «Педагогический дебют».

«Это высокая оценка моего труда. Ведь за звание лауреата боролось много достойных педагогов Подмосковья с большим стажем», — признался Никита Сергеевич.

Общий педагогический стаж Никиты Сергеевича составляет пять лет. С первого дня он работает в МОУ-СОШ «Имена Победы» городского округа Клин. Школу и педагогический колледж молодой человек окончил в Нижнем Тагиле. После службы в армии решил остаться в Клину. Россиянину понравился исторический и красивый город.

С признательностью Никита Сергеевича вспоминает свою первую учительницу — Анну Андреевну. Душевный и чуткий человек, влюбленный в школу и детей, передала не только знания, но и тягу к работе учителя. Теперь Анна Андреевна стала наставникам молодого специалиста, который ведет математический класс.

«Я еще этот класс в шутку называю М — магическим. У меня много идей, мотивирующих интерактивных игр, как заинтересовать детей учиться. А работать с первоклассниками очень интересно. Меня вдохновляет их открытость миру и искренность», — говорит педагог.

