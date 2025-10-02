В Клину проведут капремонт корпуса Гимназии имени Константина Ушинского

Капремонт проведут в рамках областной госпрограммы и нацпроекта «Молодежь и дети». Здание построили в 1964 году, его площадь составляет более 4,1 тыс. кв. м. В нем обновят фасад, кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, обновят внутренние помещения и не только. Открыть школу планируют к сентябрю 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.