В Клину проведут капремонт корпуса Гимназии имени Константина Ушинского
Минстрой: капремонт корпуса Гимназии имени Ушинского проведут в Клину
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
На Бородинском проезде, 28, в городском округе Клин проведут капитальный ремонт основного корпуса Гимназии имени Константина Дмитриевича Ушинского, работы проведет ООО «Строй Престиж». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Капремонт проведут в рамках областной госпрограммы и нацпроекта «Молодежь и дети». Здание построили в 1964 году, его площадь составляет более 4,1 тыс. кв. м. В нем обновят фасад, кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, обновят внутренние помещения и не только. Открыть школу планируют к сентябрю 2026 года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.