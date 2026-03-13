Мамы и папы в роли выпускников: в Волоколамске прошла акция «Сдаем ЕГЭ вместе с родителями»

В Волоколамске прошла ежегодная всероссийская акция «Сдаем ОГЭ и ЕГЭ вместе с родителями». Площадкой для пробного экзамена стала школа №2, где в четверг, 12 марта, выпускники и их родители смогли поменяться местами.

За парты вместе с одиннадцатиклассниками сели не только мамы и папы, но и представители окружной администрации, благочиния, а также члены местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области. Участники прошли через все этапы настоящего ЕГЭ: от рамок металлодетектора до заполнения бланков ответов. Организаторы напомнили о строгом запрете на телефоны и шпаргалки, а также объяснили правила оформления экзаменационных листов.

Перед стартом испытания к собравшимся обратилась заместитель главы Волоколамского округа Елена Филатова. Она подчеркнула: настрой родителей напрямую влияет на спокойствие детей во время экзаменов. Своими рекомендациями по борьбе со стрессом поделились председатель окружного Совета депутатов Татьяна Шаргаева и учитель математики Наталия Абрамочкина.

Взрослые участники акции поблагодарили организаторов за возможность лично познакомиться с процедурой ЕГЭ и снять лишнее напряжение перед экзаменационной кампанией.