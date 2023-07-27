Матыцин предложил увеличить квоты для африканских студентов в спортивных вузах России

Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что в российских спортивных вузах могло бы обучаться больше африканских студентов.

Выступая на полях форума «Россия – Африка», он предложил увеличить количество квот для студентов из Африки по правительственной линии.

Министр отметил, что сейчас в России обучается более 35 тысяч африканских студентов, но из них в спортивных вузах – всего 23 человека.

На форуме «Россия – Африка» запланирована масштабная спортивная программа. В частности, пройдет международный футбольный турнир среди студенческих команд и гала-матч Россия – Африка, в котором вместе с футбольными звездами на поле выйдут принимающие участие в форуме политики и представители бизнеса.