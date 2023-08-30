Мединский рассказал о работе над единым учебником истории для старшеклассников

Об этом заявил gредседатель Российского военно-исторического общества (РВИО), помощник президента РФ Владимир Мединский. Ожидается, что создание единых учебников поможет обеспечить более единое образование в этой области на всей территории страны.

Единые учебники по истории будут охватывать программу для учеников 5-9 классов, что позволит создать более последовательное и непрерывное образовательное окружение. Это также может помочь устранить некоторые различия, которые существуют в учебных материалах в разных регионах России.

Работа над едиными учебниками подразумевает участие опытных педагогов и историков, а также соблюдение научных стандартов. Ожидается, что такие учебники смогут предоставить ученикам более качественное и сбалансированное представление об истории России и мира.