МГУ отменил торжественное вручение красных дипломов в актовом зале

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова отменил торжественное вручение красных дипломов в актовом зале. Соответствующий указ был подписан ректором учебного учреждения Виктором Садовничем в понедельник, 26 июня. Вместо этого пройдут факультетские вручения.

Церемония была запланирована на четверг, 29 июня. Вместо этого выпускники с красными дипломами приглашаются на торжественное собрание в актовом зале, которое начнется в 12:00 по московскому времени.

Такие же нововведения касаются отличников. После факультетского вручения факультеты должны пригласить выпускников-отличников на торжественное собрание 2023 года.

Традиционно в программу торжественного вручения красных дипломов МГУ входили выступление ректора, вынос реликвий университета, творческие номера, а также слово выпускника. Мероприятие транслировалось в прямом эфире.

С чем связана отмена торжественного вручения, не уточняется.