Министр просвещения Кравцов: «Мы не отменяем украинский язык»

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью РИА Новости рассказал , что в новых регионах у школьников будет возможность изучать украинский язык.

По его словам, в Херсонской и Запорожской области немного желающих изучать украинский язык, но они есть. И с 1 сентября они смогут заниматься по учебнику, специально разработанному Минпросвещения.

Также Кравцов рассказал, что в новых учебниках истории для 10-го и 11-го классов будут включены темы, касающиеся причин и хода СВО.

Глава Минпросвещения назвал учителей, работающих в новых регионах, «героями». Они провели предыдущий учебный год, несмотря на поступающие им угрозы.