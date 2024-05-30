Министр просвещения РФ Кравцов заявил, что школьниц не заставляли раздеваться перед экзаменом в Воронеже

По словам главы Минпросвещения России Сергея Кравцова, Рособрнадзором проверена ситуация с досмотром школьниц в Воронеже перед ЕГЭ, факты их раздевания в связи со срабатывающим на нижнее белье металлодетектором не подтвердились. Об этом сообщает Life.ru .

Он подчеркнул, что факты, о которых говорили, не соответствуют действительности, все действия при досмотре совершались в соответствии с регламентом.

По мнению министра, время экзаменов является порой волнений и для школьников, и для их родителей. Им весьма важно сохранять спокойствие и уверенность в себе для успешной сдачи, а родителям — поддерживать детей.

Напомним, что ранее появились сообщения о том, что в одной из воронежских школ девочек принуждали снимать нижнее белье из-за того, что металлодетектор срабатывал из-за косточек в бюстгальтерах, разных аксессуаров на трусиках и бляшек на ремнях. По словам главы комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной, этот инцидент станет обсуждаться в Госдуме на самом высоком уровне, а виновные будут привлечены к ответственности.