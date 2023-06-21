Минобранауки утвердило Гордина ректором МГТУ имени Баумана

Он был исполняющим эту должность с 7 октября 2021 года.

53-летний Гордин сам является выпускником Бауманки. До этого он был гендиром Центрального института авиационного моторостроения имени Баранова.

В 2019 году получил степень кандидата технических наук.

МГТУ считается главным техническим вузом страны, в нем обучается более 23 тысяч студентов.