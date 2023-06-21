Минобранауки утвердило Гордина ректором МГТУ имени Баумана
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Михаил Гордин утвержден ректором МГТУ имени Баумана, сообщили в Минобрнауки.
Он был исполняющим эту должность с 7 октября 2021 года.
53-летний Гордин сам является выпускником Бауманки. До этого он был гендиром Центрального института авиационного моторостроения имени Баранова.
В 2019 году получил степень кандидата технических наук.
МГТУ считается главным техническим вузом страны, в нем обучается более 23 тысяч студентов.