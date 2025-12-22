Минобрнауки сократит 45 тыс. мест в вузах, чтобы избавиться от «некачественных программ»

С 2026-2027 учебного года в российских вузах будет сокращено около 45 тыс. платных мест для студентов. Это составляет примерно 13% от общего числа коммерческих мест в стране. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

По его словам, такая мера связана с необходимостью избавиться от сегмента некачественного образования. Он также добавил, что в негосударственных вузах сокращение составит почти 20%.

Сокращение затронет в первую очередь направления, которые не востребованы рынком труда в таких объемах. Речь идет об экономике, менеджменте, государственном и муниципальном управлении и юриспруденции.

В министерстве отметили, что за последние три года в России наблюдается повышенный интерес абитуриентов к инженерно-техническим специальностям, самой популярной из которых в 2024 году стало машиностроение.

Данные меры стали возможны благодаря вступлению в силу 1 сентября 2025 года нового закона о государственном регулировании платного приема. Согласно ему, правительство устанавливает предельное число коммерческих мест в вузах.

Закон также вводит ограничения: прием на платные места не будет полностью закрыт для абитуриентов с баллами ЕГЭ ниже 50, но будет ограничен по 42 специальностям (около 10% от общего числа).

Предельные значения будут установлены для 28 программ бакалавриата и 12 программ специалитета. По всем остальным специальностям университеты сохранят право самостоятельно определять объем платного набора.

Ранее юрист Матвей Елисеев в интервью «Подмосковью сегодня» объяснил нарушает ли Московский городской педагогический университет (МГПУ) закон, прекращая набор и обучение по непедагогическим направлениям.