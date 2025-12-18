«Добровольное» отчисление или перевод: что на самом деле происходит в МГПУ — законно ли решение вуза

С 1 сентября 2026 года Московский городской педагогический университет (МГПУ) прекращает набор и обучение по непедагогическим направлениям. Студентам, которые не успеют завершить обучение, пообещали «комфортный перевод в вузы-партнеры», сообщает в соцсетях МГПУ. Эксперт юридической компании Право-Сити Матвей Елисеев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, не нарушает ли вуз закон подобным решением.

МГПУ прекращает обучение по направлениям «Социология», «Дизайн», «Реклама и связи с общественностью». В университете также заявили, что при переводе для студентов сохранятся прежние условия и стоимость обучения. Если в новом вузе обучение окажется дороже, разницу компенсируют за счет городского бюджета.

К ситуации подключилась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В своем телеграм-канале она написала, что, по словам студентов, на встрече с представителями вуза и чиновниками им раздали шаблоны заявлений о «добровольном» отчислении и переводе в другие университеты. Студентов попросили срочно подписать эти документы — до 25 декабря. Однако никаких официальных документов о переводе студентам не показали — ни приказов ректора, ни решений ученого совета. Вся информация, как утверждают учащиеся, существует только на словах или в постах в соцсетях.

Юрист Елисеев рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что сам по себе отказ от реализации отдельных образовательных программ (ОП) не является прямым нарушением закона.

«Вуз действует в рамках своей образовательной автономии [статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"]. Однако эта автономия ограничена обязанностью обеспечить права обучающихся, уже принятых на эти программы», — пояснил эксперт.

Фото: [ МедиаБанк Подмосковья/Дмитрий Зайчиков ]

Специалист напомнил, что ключевым документом здесь является лицензия на образовательную деятельность и свидетельство о государственной аккредитации.

«Если вуз лишается аккредитации по конкретным направлениям или принимает решение об их закрытии, он обязан выполнить процедуру, установленную законом, в первую очередь в интересах студентов», — отметил он.

При этом прямой и односторонний отказ от обязанности обучать уже зачисленных студентов является незаконным, заверил юрист.

«Однако закон [часть 9 статьи 34, часть 14 статьи 60 Закона об образовании] предусматривает процедуру на такой случай. Если реализация образовательной программы прекращается, то организация обязана обеспечить перевод обучающихся с их письменного согласия в другие организации, реализующие соответствующие аккредитованные ОП, предложить варианты перевода на другие ОП внутри того же вуза, обеспечить завершение обучения по индивидуальным учебным планам до окончания срока действия аккредитации, если она есть. Таким образом, вуз не может просто "выгнать" студентов», — заявил эксперт.

По его словам, университет обязан организовать перевод студентов.

«Сообщение о "комфортном переходе в вузы-партнеры" и сохранении условий — это исполнение данной юридической обязанности, а не просто жест доброй воли», — подчеркнул специалист.

Фото: [ медиасток.рф ]

При этом предложенные от МПГУ условия в случае реализации в полном объеме выглядят более чем лояльными и направлены на минимизацию ущерба для студентов, пояснил юрист. Перевод в вузы-партнеры — это стандартная и законная процедура, а сохранение условий и стоимости обучения — это критически важный момент.

«Если вуз-партнер дороже, разницу покрывает городской бюджет [как учредитель МГПУ]. Это серьезная гарантия, которая снимает ключевую финансовую проблему перевода», — сказал он.

Говоря о сроках изменений в вузе, эксперт заверил, что это достаточное количество времени для дальнейшего выбора студентами.

«Уведомление за год дает студентам и университету достаточно времени для организованного перевода без аврала. Это говорит о плановом характере мероприятий, а не о внезапном кризисе», — выразил мнение специалист.

Оценивая серьезность решения по закрытию набора, юрист напомнил, что чаще всего сначала закрывают студенческий набор, а действующие студенты доучиваются по своим учебным планам.

«Однако решение о полном закрытии программы с переводом также легитимно, если соблюдены все процедуры и гарантии для обучающихся. "Жесткость" здесь компенсируется существенными гарантиями, а именно, сохранение стоимости», — сказал он.

Фото: [ медиасток.рф ]

При этом студентам сейчас нет смысла обращаться в суд из-за спорной ситуации, отметил юрист.

«Оснований для судебного спора нет. Более того, предложенные условия выгодны студентам. Обращаться в суд имеет смысл только в случае, если вуз-партнер окажется существенно хуже по качеству или репутации, и студенту будет нанесен моральный/репутационный ущерб. При этом доказать это сложно. Обратиться в суд также возможно, если нарушатся конкретные обещания: не предоставят места в вузе-партнере, не сохранят стоимость, форму, срок обучения или студенту будут навязывать неподходящую специальность без альтернатив», — заключил Елисеев.

Ранее стало известно, что ждет пассажиров такси в 2026 году.