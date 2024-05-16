Минобрнауки: упразднение бакалавриата не обесценит имеющихся дипломов

Упразднение бакалавриата в российской системе высшего образования, которую внедрят с 2025 года, не будет создавать каких-либо трудностей для тех, кто уже получил данный диплом или находится в процессе его получения. Соответствующее заявление сделал заместитель главы российского Минобрнауки Константин Могилевский, его слова передает информационное агентство ТАСС .

Глава министерства Валерий Фальков во время своего выступления в Государственной Думе ранее заявил, что новая система образования в стране исключит такое понятие как «бакалавр», заменив его на специализированное высшее образование.

Комментируя данное выступление Фалькова, Могилевский дополнил, что анонсированные изменения не повлияют на россиян с имеющимся дипломом бакалавра или учащихся по бакалаврским программам в данный момент. Он подчеркнул, что эти дипломы сохранят свою значимость и работодатели это понимают. В конце концов, стоящие за этими дипломами знания никуда не пропали, добавил замминистра.

Ранее депутат Горячева объяснила отсутствие влияния на выпускников отмены понятия бакалавра.