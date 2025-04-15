Минпросвещения обязало школьников тратить на домашнее задание один-два часа

В Министерстве просвещения Российской Федерации сообщили, что с начала учебного года в 2025 году в стране будет действовать единая система планирования по школьным предметам. Также будет установлено количество контрольных и проверочных работ, а также объем домашних заданий. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, в начальной школе на выполнение домашних заданий отводится один час в день для первоклассников, полтора часа для учеников второго и третьего классов и два часа для четвероклассников.

В сообщении подчеркивается, что домашнее задание на предстоящее занятие следует давать во время текущего урока. Если в школе есть электронный журнал, учитель должен внести в него все необходимые сведения до окончания учебного дня.

Ранее народный артист РФ Олег Газманов отреагировал на включение его песен в школьную программу.м