Газманов отреагировал на включение его песен в школьную программу

Народный артист РФ Олег Газманов в беседе с RT прокомментировал включение его песен в школьную программу в новом учебном году во всех учреждениях страны.

По словам Газманова, россиянам «не выжить» без воспитания в патриотическом духе, который, по его мнению, стоило активнее развивать в 90-х. Певец выразил радость от новостей о включении его песен в школьную программу, отметив, что это один большой шаг к патриотичности.

Газманов также заявил, что его проект «Родники» наглядно продемонстрировал интерес молодежи к песням о Родине, героях, СВО и других важных и актуальных темах.

«Петь песни о Родине, о наших героях. Я считаю, что в школах можно и нужно петь и разбирать такие песни», — заключил Газманов.

Ранее стало известно, что песни Ярослава Дронова (SHAMAN) и Олега Газманова могут стать частью школьной программы с сентября 2025 года.