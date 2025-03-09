В текущем учебном году в российских школах последние звонки состоятся 24 мая, а выпускные вечера пройдут 28 июня, как сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Министерства просвещения Российской Федерации.

Стало известно, что во время праздничных школьных выпускных будут организованы мероприятия, посвящённые государственным символам России. В частности, планируется торжественная церемония поднятия флага и исполнение гимна Российской Федерации. Также в программу войдут чествование представителей семей, в которых несколько поколений и много детей, выступления родителей, в том числе тех, кто был удостоен государственных наград Российской Федерации, и участников проводимой на Украине СВО.

«В текущем учебном году последние звонки в российских школах пройдут 24 мая, а выпускные — 28 июня. Соответствующие рекомендации всем субъектам страны даны Министерством просвещения РФ», — говорится в сообщении Минпросвещения.

Также Сергей Кравцов, возглавляющий Министерство просвещения Российской Федерации, сообщил, что региональные власти должны принять меры для обеспечения безопасности и доступности помещений для учеников с инвалидностью.

«Для развития сферы образования Правительством России с 2025 года запущен национальный проект „Молодежь и дети“. Он помогает создать условия для реализации потенциала и раскрытия талантов молодого поколения», — сказал он.

Ранее сообщалось, что шестиклассник из Егорьевска Николай Хромов стал самым активным читателем Подмосковья.